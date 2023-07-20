Загитова в леотарде оголила бедра на яхте: «Само совершенство»

Фигуристка Алина Загитова уверенно себя чувствует не только на льду, но и в воде. А точнее, на волне. Красотка решила попробовать вейксерфинг, у нее получилось это легко и непринужденно. Красотка испытала массу ярких эмоций, а также устроила фотосессию на яхте посреди Москва-реки.

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Загитова позировала в черном леотарде, изящно вытянув длинные ноги, и фанаты обратили внимание на красивую фигуру звезды и лоснящиеся бедра.