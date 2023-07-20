Прогнать муравьев с участка поможет дедовский способ: без химии и яда

Муравьи часто одолевают дачников, появляясь в самых неподходящих местах. Насекомые могут организовать муравейник прямо посреди грядки, и прощай, урожай. А прогнать вредителей не так-то просто.

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Правда, есть дедовский способ устранить незваных гостей. Утверждается, что справиться с муравьями можно при помощи обычной пшенной крупы. Этот способ называют дедовским, никакой химии или ядов при этом не требуется.

Нужно рассыпать возле муравейника пшено, насекомые воспримут крупинки как яйца матки и начнут заносить их в укромные уголки своего «домика», поближе к матке. Пшено полежит и разбухнет, выбраться матка не сможет и погибнет. Муравьи уже не объявятся.

По материалам сайта Izvmor