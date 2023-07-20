В июле свекла наращивает массу: чем подкормить, чтобы еще и сладкая выросла

Редкий дачник не высаживает свеклу у себя на участке. Овощ давно стал незаменим на кухне, поэтому ему в огороде отводится немалая грядка. В июле наступает период, когда свекла наращивает свою массу, и ей можно помочь – так она еще и сладкой вырастет.

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Специалисты считают, что в этот период грядки со свеклой нужно подкормить калием и небольшим объемом натрия. Именно эти микроэлементы придают плодам сладость. Однако, речь ведется не о поваренной соли – ее лучше не лить в почву вообще. А взять надо сульфат калия.

Готовится раствор так: 1 ст ложка сульфата калия и гумат натрия. А также не лишним будет полить грядку борной кислотой – 1 гр на 10 литров.

По материалам сайта Izvmor