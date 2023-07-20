Покраснеют за неделю: чудо-средство для помидоров – опрыскайте срочно и снимайте спелый урожай

Непогода и бедная почва вносят свои коррективы на грядки – помидоры никак не хотят краснеть. Снимать их зелеными – значит, лишить особенного вкуса, поскольку дозревать будут в темном шкафу. Однако, еще есть шанс повлиять на поспевание плодов на кустах.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Издавна народ использует для этих целей обычный йод. Надо развести 40 капель этого аптечного раствора в 10 литрах воды. И опрыскать плоды на ветке. Уже через неделю они зардеют, и снимать их можно уже спелыми.

По материалам сайта Belnovosti