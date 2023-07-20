Как вывести шариковую ручку с одежды легко и быстро: не останется и следа

Очень часто следы от шариковой ручки на одежде портят вещь. Поставить кляксу на любимой блузке можно незаметно и быстро, а вот отстирать ее надо еще постараться. И взрослые, и дети от такой оплошности не застрахованы. Между тем, вывести чернила можно легко, если взять народное средство.

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Точнее, приготовить его самому. Надо смешать 1:1 уксус и лимонный сок. Состав нанести на чернильный след и подождать, когда раствор подействует. Через некоторое время просто постирать, не замачивая и не застирывая. От ручки не останется и намека.

По материалам сайта Pensnews