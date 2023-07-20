Огурцы будут плодоносить до осени: «брежневская» подкормка сотворит чудеса

В борьбе за хороший урожай какие только силы и хитрости не пускают в ход дачники на участке. Огурцам, например, помогала еще в 70-е годы подкормка, которую прозвали «брежневской». И свою эффективность она доказала давно.

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Рецепт подкормки напомнила агроном Анастасия Коврижных. Нужно взять 500 мл золы, 100 г прессованных дрожжей и 3 ст ложки сахара. Золу для начала залить 1 л крутого кипятка и настоять полдня.

Параллельно замешать сахар и дрожжи в 2 литрах воды, дать настояться также 10-12 часов. По истечении времени перемешать все и залить 8 литрами воды. Затем полить грядки – 1 литр на 1 корень, проводить 1 раз в 2 недели.

По материалам сайта Belnovosti