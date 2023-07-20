Один секретный ингредиент – и вкуснее малосольных огурчиков не найдете: рецепт с руками оторвут

Малосольные огурчики на летнем столе – любимое блюдо любого дачника. Самое время его готовить. Но некоторые хозяйки добавляют в рецепт ингредиент, придающий особенный вкус. И в итоге закуска становится такой вкусной, что домочадцев за уши не оттянуть.

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Секретный ингредиент – это мед. Итак, вымойте огурцы как следует, обрежьте кончики, если плоды огромные – нарежьте пополам.

Рассол готовится так: на литр воды 2 ст ложки соли, 1 ч ложка жидкого меда, тщательно растворить.

В емкость для засола положить лист хрена, укропа, 3 лавровых листа, пару горошин черного и душистого перца, огурцы. Залить раствором и убрать на 25 дня при комнатной температуре. По истечении хранения – поставить в холодильник, охладить и кушать. Вкуснее огурчиков бы еще не ели!

По материалам сайта Belnovosti