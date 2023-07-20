Летом повысят пенсию: уже известно, когда и на сколько

Третье за год повышение пенсий пройдет этим летом. Предыдущие два состоялись 1 января – неработающим получателям пенсий по старости, и 1 апреля – тем, кто получает социальные выплаты. Теперь же с 1 августа грядет перерасчет пенсий работающим пожилым гражданам, которых в России насчитывается порядка 8 млн человек.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Это ежегодное повышение пенсий, и оно касается только работающих пенсионеров, за которых в 2022 году работодатель перечислял в Пенсионный фонд страховые взносы. Уже известно, что надбавка не превысит 3 пенсионных баллов.
«Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля», - озвучила сайту rg.ru сумму повышения юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.