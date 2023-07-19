«Произойдут обострения»: астролог рассказала, чем для людей обернется конфликт Марса и Сатурна — сплошные проблемы

Фото: freepik.com

Анна Савельева предупредила, что эти планеты обострят агрессию.

Астрологи пристально следят за передвижениями планет. Это помогает дать прогнозы и предупредить о том, что произойдет. 20 июля 2023 года сформируется оппозиция Марса и Сатурна. Этот аспект может негативно отразиться на политической, экономической и социальной сферах.

Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro раскрыла, чем это противостояние обернется для людей. Оказалось, что нужно подготовиться к тяжелому периоду.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Этот аспект может очень хорошо повлиять на тех, у кого в натальной карте Марс поврежден или Сатурн поврежден. В оппозиции Сатурн с Марсом сейчас. Это говорит о неких аспектах борьбы за правду в целом в мире.

Это неосторожность, склонность нападать, опасные ситуации конфликты, опасные случаи, упрямство, несговорчивость, склонность к спорам, возражениям, чувству неудовлетворенности и когда наши амбиции берут вверх. Это будут чувствовать все, но особенно сильно те, у кого в натальной карте Марс поврежден или Сатурн.

Идет сильный аспект драчливости. А так как Сатурн находится в знаке Рыбы, то это может дать сильные переживания, страдания. Если человек подвержен паническим атакам и страхам, фобиям, то произойдут обострения в этот период. Также нужно быть осторожными, так как может быть скрыта какая-то тайна. Особенно это касается тех, кто занимается сделками. Люди также будут склонны драматизировать и преувеличивать проблемы. 

Марс находится в Деве вместе с Венерой. Это дает злопамятность, сварливость. Будет момент придирчивости  и критики. Есть люди, склонные к этому. У них может возникнуть обострение», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

Читайте также