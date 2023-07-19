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«Этот аспект может очень хорошо повлиять на тех, у кого в натальной карте Марс поврежден или Сатурн поврежден. В оппозиции Сатурн с Марсом сейчас. Это говорит о неких аспектах борьбы за правду в целом в мире.

Это неосторожность, склонность нападать, опасные ситуации конфликты, опасные случаи, упрямство, несговорчивость, склонность к спорам, возражениям, чувству неудовлетворенности и когда наши амбиции берут вверх. Это будут чувствовать все, но особенно сильно те, у кого в натальной карте Марс поврежден или Сатурн.

Идет сильный аспект драчливости. А так как Сатурн находится в знаке Рыбы, то это может дать сильные переживания, страдания. Если человек подвержен паническим атакам и страхам, фобиям, то произойдут обострения в этот период. Также нужно быть осторожными, так как может быть скрыта какая-то тайна. Особенно это касается тех, кто занимается сделками. Люди также будут склонны драматизировать и преувеличивать проблемы.

Марс находится в Деве вместе с Венерой. Это дает злопамятность, сварливость. Будет момент придирчивости и критики. Есть люди, склонные к этому. У них может возникнуть обострение», – поделилась эксперт.