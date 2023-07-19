Разрезать лист и приложить к подмышкам: это натуральное средство быстро уничтожит запах пота без дезодоранта

Если вы по каким-то своим причинам не хотите бороться с запахом пота от тела с помощью дезодоранта или антиперспиранта, то этот лайфхак - для вас.
Отлично борется с запахом тела цветок, который наверняка растет на подоконнике дома у вашей бабушки. Речь об алоэ. Это растение - надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно, в жаркое время года.
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Лист алоэ нужно разрезать, приложить в область подмышек и оставить на несколько минут. Сок, оставшийся на коже, смывать не нужно. Подождите, пока он подсохнет сам.
Сок алоэ обладает бактерицидным эффектом, благодаря которому цветок и справляется с нейтрализацией запаха пота.
По материалам apteka24-podolsk.ru