Разрезать лист и приложить к подмышкам: это натуральное средство быстро уничтожит запах пота без дезодоранта

Если вы по каким-то своим причинам не хотите бороться с запахом пота от тела с помощью дезодоранта или антиперспиранта, то этот лайфхак - для вас.

Отлично борется с запахом тела цветок, который наверняка растет на подоконнике дома у вашей бабушки. Речь об алоэ. Это растение - надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно, в жаркое время года.

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