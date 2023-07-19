Эта копеечная подкормка повысит урожайность огурцов и томатов: развели с водой и вылили под кустик

Цветущие огурцы. Фото: Global Look Press

Этот препарат для подкормки продается в каждой аптеке.

Немногие знают, что аспирин - это не только таблетка от головной боли, но и отличное средство для подкормки огурцов и помидоров.

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как правильно приготовить подкормку на основе аспирина.

Несколько таблеток нужно растолочь в ступке и смешать с небольшим количеством воды.

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Когда препарат полностью растворится в воде, нужно добавить еще литр воды. Полученным раствором можно поливать под корешок огурцы и помидоры.

Подкармливать растения таким образом нужно раз в месяц. Тогда они дадут отменный урожай.

По материалам belnovosti.by

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