Эта копеечная подкормка повысит урожайность огурцов и томатов: развели с водой и вылили под кустик

Немногие знают, что аспирин - это не только таблетка от головной боли, но и отличное средство для подкормки огурцов и помидоров.

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как правильно приготовить подкормку на основе аспирина.

Несколько таблеток нужно растолочь в ступке и смешать с небольшим количеством воды.

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