Вы все время делали неправильно: как на самом деле нужно обрезать розы, чтобы цвели еще пышнее — четкие рекомендации агронома

Красная роза. Фото: Global Look Press

Как правильно обрезать розы летом.

Не все знают, как правильно обрезать розы после цветения, чтобы они как можно скорее и пышнее распустили вновь свои цветы.

Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных рассказала, что при проведении обрезки нужно ориентироваться на настоящий лист. Под настоящим листом имеется в виду лист, в состав которого входит 5 или 7 маленьких листиков - в зависимости от сорта.

Перед обрезкой внимательно осмотрите ветку, пропустите двулистники и трилистники, и только найдя пятилистник, сделайте срез над ним.

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Из пазухи и начнет расти новый побег, именно он даст красивые и пышные цветы. 

По материалам belnovosti.by

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