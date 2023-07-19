Все срочно побегут в банки: остался всего один день, чтобы избавиться от долларов — что произойдет уже в эту пятницу

Рубль в эту среду, 19 июля, во время торгов на Московской валютной бирже вновь уступил в цене евро и доллару.

К закрытию биржи курс доллара вырос на 50 копеек, до 91,4 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро подорожал на 65 копеек, до 102,59 рубля.

Эксперты ожидают, что рубль будет дешеветь еще в четверг, 20 июля. Если вы решили продать доллары, то самое время сделать это в четверг. Вероятно, все побегут в банки продавать валюту. Поскольку цена будет самой выгодной. Уже в пятницу, по прогнозам аналитиков, доллар начнет умеренно снижаться.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».