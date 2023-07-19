Все срочно побегут в банки: остался всего один день, чтобы избавиться от долларов — что произойдет уже в эту пятницу

Рубль в эту среду, 19 июля, во время торгов на Московской валютной бирже вновь уступил в цене евро и доллару.
К закрытию биржи курс доллара вырос на 50 копеек, до 91,4 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро подорожал на 65 копеек, до 102,59 рубля.
Эксперты ожидают, что рубль будет дешеветь еще в четверг, 20 июля. Если вы решили продать доллары, то самое время сделать это в четверг. Вероятно, все побегут в банки продавать валюту. Поскольку цена будет самой выгодной. Уже в пятницу, по прогнозам аналитиков, доллар начнет умеренно снижаться.
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Финансовые аналитики называют несколько факторов, которые будут способствовать укреплению национальной валюты.
«Поддержку рублю может начать оказывать фактор налогового периода — его пик приходится на 28 число, и компании-экспортеры могут уже начать наращивать продажу валютной выручки для уплаты налогов. Способствовать укреплению рубля могут и итоги пятничного заседания Банка России, на котором ключевая ставка может быть повышена на 50-100 б.п. На этом фоне у курса доллар-рубль остается потенциал к снижению в сторону 90 рублей под конец недели», - считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург.
По материалам 1prime.ru