Смешайте с лимонным соком и нанесите на подмышки: натуральное средство уничтожает запах пота без дезодоранта

Кукурузный крахмал отлично поглощает запахи и входит в состав многих дезодорантов и антиперсперантов.
Средство для борьбы с неприятным запахом пота на основе кукурузного крахмала можно приготовить и в домашних условиях. Это очень просто.
Кукурузный крахмал нужно смешать в равных пропорциях с пищевой содой и нанести на область подмышек. Это рецепт, которым можно пользоваться перед сном. Утром смесь с подмышек нужно будет смыть.
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Есть еще один рецепт. Кукурузный крахмал нужно смешать с несколькими каплями лимонного сока, нанести полученную кашицу на область подмышек и через десять минут смыть.
По материалам apteka24-podolsk.ru