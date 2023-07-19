Смешайте с лимонным соком и нанесите на подмышки: натуральное средство уничтожает запах пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто даже в жару не хочет пользоваться антиперсперантами.

Кукурузный крахмал отлично поглощает запахи и входит в состав многих дезодорантов и антиперсперантов.

Средство для борьбы с неприятным запахом пота на основе кукурузного крахмала можно приготовить и в домашних условиях. Это очень просто. 

Кукурузный крахмал нужно смешать в равных пропорциях с пищевой содой и нанести на область подмышек. Это рецепт, которым можно пользоваться перед сном. Утром смесь с подмышек нужно будет смыть.

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Есть еще один рецепт. Кукурузный крахмал нужно смешать с несколькими каплями лимонного сока, нанести полученную кашицу на область подмышек и через десять минут смыть.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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