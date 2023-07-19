Смешайте с лимонным соком и нанесите на подмышки: натуральное средство уничтожает запах пота без дезодоранта

Кукурузный крахмал отлично поглощает запахи и входит в состав многих дезодорантов и антиперсперантов.

Средство для борьбы с неприятным запахом пота на основе кукурузного крахмала можно приготовить и в домашних условиях. Это очень просто.

Кукурузный крахмал нужно смешать в равных пропорциях с пищевой содой и нанести на область подмышек. Это рецепт, которым можно пользоваться перед сном. Утром смесь с подмышек нужно будет смыть.

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