Все массово избавляются от долларов в ожидании этой пятницы: что произойдет с курсом валют

Рубль на валютных торгах в эту среду, 19 июля, умеренно снижался к евро и доллару. Курс доллара увеличивался на 18 копеек, евро - на 23 копейки, до 102,17 рубля.
Аналитики уверяют, что так будет не всегда. Возможно, рубль еще немного подешевеет в четверг, 20 июля. Но уже в пятницу начнет укрепляться.
Так что, завтра - последний день, когда можно выгодно продать доллары. И те, у кого они есть, уже начали массово от них избавляться. Другого шанса продать валюту дорого просто может не быть.
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«Поддержку рублю может начать оказывать фактор налогового периода — его пик приходится на 28 число, и компании-экспортеры могут уже начать наращивать продажу валютной выручки для уплаты налогов. Способствовать укреплению рубля могут и итоги пятничного заседания Банка России, на котором ключевая ставка может быть повышена на 50-100 б.п. На этом фоне у курса доллар-рубль остается потенциал к снижению в сторону 90 рублей под конец недели», - считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург.
По материалам 1prime.ru