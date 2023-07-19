Все массово избавляются от долларов в ожидании этой пятницы: что произойдет с курсом валют

Рубль на валютных торгах в эту среду, 19 июля, умеренно снижался к евро и доллару. Курс доллара увеличивался на 18 копеек, евро - на 23 копейки, до 102,17 рубля.

Аналитики уверяют, что так будет не всегда. Возможно, рубль еще немного подешевеет в четверг, 20 июля. Но уже в пятницу начнет укрепляться.

Так что, завтра - последний день, когда можно выгодно продать доллары. И те, у кого они есть, уже начали массово от них избавляться. Другого шанса продать валюту дорого просто может не быть.

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