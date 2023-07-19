Оладушки будут всегда пропекаться: пышные, румяные, аппетитные — про этот простой трюк с тестом знают немногие

Порой так случается, что на вид пышные и вполне аппетитные оладушки внутри оказываются сырыми и не вкусными. Почему не пропекаются оладьи? Причин может быть несколько.

Если вы готовите оладьи на кефире, в тесто не стоит добавлять соду, гашенную уксусом. Не нужно и давать оладьям настаиваться. Развели тесто - сразу его на сковородку.

Маленькая хитрость добавления кефира в тесто для оладий заключается в том, что этот кисломолочный продукт сначала нужно подогреть. Ни в коем случае не замешивайте тесто для оладий на холодном кефире.

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