Укроп и петрушка вырастут за 14 дней: секрет в гениальной подкормке

Укроп и петрушку реально вырастить за две недели. Главное, правильно подкармливать растения.

Разведите в одном литре воды 1 столовую ложку золы, тщательно перемешайте. Дайте настояться два дня и положите в раствор семена. Пусть полежат там 5-7 часов.

Перед посадкой прогрейте почву минимум до 20 градусов, обработайте раствором марганцовки (щепотка на 10 литров воды) и своевременно поливайте.

За 14 дней у вас вырастит зелень, которую можно резать в салат.

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