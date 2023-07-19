Соль, сода, уксус и секретный ингредиент: нагар со сковородки сполз сам как квашня

Матерые хозяйки знают, как на самом деле очистить старый нагар со сковородки или кастрюли. Достаточно смешать несколько копеечных ингредиентов, и получится гремучая смесь, способная дать отпор любой грязи.

Смешайте в отдельной емкости соль, соду, средство для мытья посуды и уксус до состояния кашицы. Обмажьте полученным раствором грязную посуду и оставьте на пару часов.

После — нагар сползет сам как квашня, просто промойте сковородку в воде.

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