Валютчики набрали воздуха и ждут пятницы: что случится с курсом доллара в конце недели — полный расклад от аналитиков

Рубль на валютных торгах в эту среду, 19 июля, вновь умеренно снижался по отношению к доллару и евро. Курс доллара, по данным на 14:27 московского времени рос на 18 копеек, до 91,08 рубля, евро — на 23 копейки, до 102,17 рубля. Только курс юаня снижался приблизительно на 2 копейки, до 12,61 рубля.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в четверг, 20 июля, рубль также покажет снижение, а вот в пятницу может начать укрепляться. Валютчики набрали воздуха и ждут, что будет дальше, нужно ли им уже сегодня избавляться от долларов.

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