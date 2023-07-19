Валютчики набрали воздуха и ждут пятницы: что случится с курсом доллара в конце недели — полный расклад от аналитиков

Рубль на валютных торгах в эту среду, 19 июля, вновь умеренно снижался по отношению к доллару и евро. Курс доллара, по данным на 14:27 московского времени рос на 18 копеек, до 91,08 рубля, евро — на 23 копейки, до 102,17 рубля. Только курс юаня снижался приблизительно на 2 копейки, до 12,61 рубля.
Финансовые аналитики прогнозируют, что в четверг, 20 июля, рубль также покажет снижение, а вот в пятницу может начать укрепляться. Валютчики набрали воздуха и ждут, что будет дальше, нужно ли им уже сегодня избавляться от долларов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Поддержку рублю может начать оказывать фактор налогового периода — его пик приходится на 28 число, и компании-экспортеры могут уже начать наращивать продажу валютной выручки для уплаты налогов. Способствовать укреплению рубля могут и итоги пятничного заседания Банка России, на котором ключевая ставка может быть повышена на 50-100 б.п. На этом фоне у курса «доллар-рубль» остается потенциал к снижению в сторону 90 рублей под конец недели», — считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
По материалам 1prime.ru