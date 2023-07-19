Смешали бор, марганцовку и красный перец — морковь растет как на дрожжах

Укрепить морковь в июле поможет гремучая подкормка, которая также отпугнет от растения вредителей. Раствор увеличит урожайность и не даст зачахнуть от болезней.

Разведите в 10 литрах воды 10 граммов борной кислоты и столько же марганцовки. Добавьте одну чайную ложку красного перца.

Перед началом процесса хорошенько полейте морковные грядки обычной водой, а затем вносите под каждый куст подкормку.

Процедуру надо повторять один раз в месяц.

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