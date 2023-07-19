Богатство гребут руками: представители этого знака зодиака рождены, чтобы купаться в деньгах

Многие мечтают о богатстве. Заработать целое состояние сложно и порой кажется невозможным. Однако в последние годы все чаще даже молодые люди в миг оказываются в списках богачей. Астрологи назвали единственный знак зодиака, представители которого буквально обречены быть богатыми.
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По словам экспертов, такими счастливчиками являются Львы. Отмечается, что представители этого знака зодиака обладают тем набором качестве, которые приведут их к желаемой цели, сообщает pensnews.ru.
Львы – властные натуры, ощущающие свое превосходство. Они умеют добывать деньги, словно делая их из воздуха. К слову, этот знак зодиака думает не о себе, а о семье, поэтому стремится ее обеспечить.