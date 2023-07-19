Где на самом деле находится загробный мир - астрономы сделали открытие

Ученые-астрономы американского университета утверждают, что души умерших людей живут в космосе. Им даже удалось заметить подозрительное место, где мог сформироваться так называемый загробный мир.

«Загробный мир простирается на расстояние, которое трехкратно превышает высоту самого Млечного Пути», - говорится в исследовании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По мнению ученых, там как раз и могут скапливаться души людей, покидающих реальную жизнь.

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