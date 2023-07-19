Жизнь кардинально изменится: астролог предупредила, что произойдет 20 и 21 июля

Перемещения планет могут отражаться на жизни людей. Астролог Елена Мун рассказала, что ждать россиянам 20-21 июля. По ее слова, будут 4-5 лунные сутки, Луна перейдет из созвездия Льва в созвездие Девы. Эксперт предупредила, что в этот период произойдут кардинальные перемены. Многое измениться к лучшему.
«Активный, энергичный период может принести романтическое знакомство, страстный вечер. Хорошее время для публичных выступлений, налаживания связей. Благоприятны деловые знакомства, визиты влиятельных лиц», — пооделилась Мун.
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Но она отметила, что будет и плохое. Астролог предупредила, что если не сдерживать эмоций, то можно совершить ошибки, которые будут связаны с тратой денег. Елена подчеркнула, что нужно сдерживать желания, чтобы не оказаться в финансовой яме, пишет портал «А теперь внимание!».