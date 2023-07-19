Честный курс доллара на 1 августа: какими жалкими станут котировки

Курс доллара продолжает набирать обороты, отправляя рубль в нокаут. При этом аналитики говорят, что дальше будет еще хуже, пик не пройден.

«На курс рубля продолжает оказывать давление дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванный недостаточным поступлением валюты на российский рынок», — заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, влияет также снижение цен на нефть и газ.

И к 1 августа 2023 года, по мнению Бабина, котировки могут обрушиться до 100 рублей за доллар.

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