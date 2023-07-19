Угостили огурцы порченным вареньем - поперли на зависть соседям

Ушлые дачники придумали, как увеличить урожай огурцов с помощью старого варения. Если у вас где-то в кладовке завалялись баночки - не спешите с ними расставаться. Все пригодится в хозяйстве.

Возьмите 200 грамм любого подпорченного варенья и разведите на один литр воды, добавьте 1/3 пакетика дрожжей.

Нужно, чтобы полученный раствор забродил. Дайте ему постоять пару дней. После - разведите с водой в пропорции 1:5 и поливайте огурцы.

Вы заметите, как плоды попрут на зависть соседям. Подкормка напитает растения и даст им возможность ни в чем себе не отказывать.

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