Никогда не выбрасываем сорняки и газон: делаем горячую мульчу для огурцов, томатов (обожают ее)

Сорную траву, а также после газонокосилки не выбрасывайте никогда, пусть она вернет все, что забрала из вашей земли посадкам. Удобрение получается роскошным и сильным.

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На него чутко реагируют почти все культуры, включая помидоры, огурцы, кабачки, клубнику, розы.

Сложите траву в большие темные полиэтиленовые мешки, завяжите и оставьте в тепле примерно на неделю.

Трава станет коричневой от ферментации и на самом деле будет горячей. Лучше работать с ней в перчатках, чтобы не обжечь кожу.

Разложите эту траву на грядки, но осторожно, так, чтобы мульча не прикасалась к стеблям растений. У вас получится своеобразный бублик со стебельком растения внутри.

Растения отблагодарят вас за такую подкормку быстро и очень заметно. Усиленные рост, цветение и плодоношение гарантированы.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».