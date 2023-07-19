Если на огурцах сохнут завязи: внесите важный ингредиент и измерьте температуру (проверенный метод)

Иногда огородники замечают, что огурцы дают завязи, но плоды из них не вызревают, сохнут и отваливаются.

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Обратите внимание, прежде всего, в такой ситуации на температуру в теплице. При температурах выше 25-27°C или ниже 13-15°C растения начинают высыхать или, напротив, переохлаждаются. Нежные завязи от этого желтеют и отваливаются.

Если огурцы растут в открытом грунте, то либо притеняйте днем при жаре, либо накрывайте ночью при пониженной температуре.

Также завязи могут отсыхать из-за недостатка калия. Сделайте подкормку по листу: возьмите 1 столовую ложку монокалия фосфата на 1,5 литра воды. Через 3-4 дня полейте 1 столовой ложкой монокалия фосфата на 10 литров воды.

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И внимательно следите за поливом. Огурцы его любят, но даже они не выносят избыток влаги.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».