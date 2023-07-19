Единственная подкормка для пышного цветения розы в июле — бутоны тугие, ароматные

Чем подкормить дачную розу, чтобы обеспечить пышное цветение кустов в июле. Так делают все опытные дачники. Попробуйте! Эффект бомбический — даже бабушки-соседки попросят раскрыть секрет универсальной подкормки.

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Подкормить розу можно удобрением на основе куриного помета.

1,5 л сырья следует размешать в 25 л воды, после чего накрыть крышкой и оставить на неделю. Затем эту смесь нужно развести в воде в соотношении 1 к 15.

Перед тем как начать использовать подкормку по ее прямому назначению, стоит добавить в раствор 1 столовую ложку с горкой суперфосфата и 1 стакан воды. Далее 3 л смеси разбавьте еще в 10 л воды. Можно поливать розовые кусты.

По материалам belnovosti.by