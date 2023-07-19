Как приготовить универсальную подкормку для овощей на огороде: 3 ложки горошка + сок

В качестве универсального удобрения для овощей на огороде можно использовать проверенное копеечное средство. Берем самый обычный консервированный горошек, можно самый дешевый, цена не имеет никакого значения. Этот ингредиент станет основным в приготовлении подкормки, которой можно напитать почву. Овощи попрут как на дрожжах, урожай будет двойным на зависть бабушкам-соседкам.

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Не обязательно брать самый дорогой продукт – сгодится и бюджетная заготовка или товар по акции.

Берем 3 ст. л. горошка из банка и несколько ложек жидкости (сока. — Прим. ред.). Далее взбиваем продукт с помощью блендера до однородной массы. Получившееся пюре разводим в 0,5 литрах воды и оставляем настаиваться в теплом месте. После этого удобрение можно использовать в качестве подкормки для различных овощей.

По материалам belnovosti.by