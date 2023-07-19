Колорадский жук загнется, а личинки скукожатся от голода: что нужно сажать на грядках с картофелем

Как раз и навсегда избавиться от колорадского жука и его прожорливых личинок. Оказывается, есть проверенный дедовский метод, которым пользуются умелые дачники. Вредители скукожатся и без едких химикатов. Стоит только посадить на грядках с картофелем это растение, и проблема с колорадским жуком устранена. Попробуйте!

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Оказывается, колорадский жук не переносит соседства с кориандром, бархатцами и тимьяном.

Кроме этого, в число нелюбимых для этого вредителя попали такие травы, как шалфей, хрен, чеснок, лук и фасоль.

Достаточно высадить эти растения между рядами картофеля и вокруг участка, и колорадский жук тут же сложит лапки кверху. Ваш огород под защитой.

По материалам belnovosti.by