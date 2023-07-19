Почему кабачки гниют прямо на грядке — главные ошибки при посадке в грунт: как предотвратить

Почему кабачки начинают подгнивать прямо на грядках. Оказывается этот процесс можно предотвратить, если не допускать самых распространенных ошибок при посадке в грунт. Об этом знают только опытные дачники — процентов 55%, не больше.

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Культуры на огороде окажутся под угрозой из-за дождливой погоды. Кабачки могут подгнивать из-за переизбытка влаги в почве. Лучше всего озаботиться о защитных мерах до того, как ливни погубят весь урожай. На этот случай есть укрывной материал или тенты.

Не стоит сажать кабачки слишком плотно друг к другу. Это плохо влияет на урожай. Также стоит следить за сухими и безжизненными листьями, а также цветками. Их нельзя оставлять на грядках. Все отцветшие бутоны могут привести к появлению и распространению заболеваний.

По материалам belnovosti.by