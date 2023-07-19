Теперь все очищаем методом «3 ложки»: от сковороды до унитаза (покупные моющие не нужны)

Наверняка вы не захотите больше никогда покупать спецсредства для очищения различных поверхностей в доме, когда попробуете народный метод «3 ложки».

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Возьмите моющее средство для посуды, перекись водорода и соду. Смешайте ингредиенты по 1 столовой ложке каждого. Паста готова к работе.

Ей вы отмоете все: от жировых наслоений на плите до столовых приборов и унитаза. А главное, вам больше не надо шоркать и драить.

Если загрязнения сильные, можно нанести пасту, накрыть полиэтиленом, выдержать 20-30 минут и отмыть с легкостью.

Перекись можно заменить уксусом 9% или же эссенцией (⅓ чайной ложки). А моющее средство – жидким хозяйственным мылом или шампунем.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»