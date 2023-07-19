Каждый июль вносим эти две подкормки в почву: на огурцы все смотреть ходят, раздаем (одну делаем на траве)

Вы сможете снимать по 5 ящиков с маленькой грядки, если внесете в июле эти две подкормки.

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Не выбрасывайте сорную траву или скошенный газон, а сделайте из него первое удобрение. Наполните доверху ведро травой, залейте водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место. Через 5-7 дней состав можно использовать. Берите 2 литра на 10-литровую лейку воды.

Далее внесите в почву любое удобрение, которое улучшает микробиологический состав почвы, насыщая ее полезной для огурцов флорой. Это любые удобрения типа «ЭМ». Самые известные – это «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1». Но можно брать и другие, это не принципиально.

Добавьте в лейку с травяным настоем 3 столовые ложки любого «ЭМ». Под каждый огурец внесите по полтора литра, повторяйте подкормку раз в 10 дней все лето, и грядка будет неубиваемая, роскошная.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»