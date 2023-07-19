Испытали на огурцах знаменитый «молочный раствор»: не знали, что такой урожай бывает, желтые листья испарились

Молочная подкормка с йодом - большая радость для огурцов. Об этом знают многие опытные садоводы с незапамятных времен и умело пользуются ей все лето.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Данная подкормка стимулирует рост плодов, избавляет от желтых листьев, гнили, вредителей, различных болезней.

Обязательно испытайте ее на огурчиках, если ранее не доводилось это делать.

В 2 литра молока положите 50 граммов прессованных дрожжей, а также 2 столовые ложки сахара. Хорошо размешайте и оставьте на сутки в теплице. Перед применением разведите состав водой (желательно теплой, отстоенной) до 20 литров раствора. И перед непосредственным использованием добавьте 20 капель аптечного йода.

Под каждый куст огурца выливайте 1 литр раствора у корня. Обязательно перед этим грядку нужно пролить теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»