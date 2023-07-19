Как быстро избавить томаты от вершинной гнили: проветрить и обработать (только без азота)

Если на ваших томатах в теплице появилась вершинная гниль, то прежде всего хорошо ее проветрите.

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Чтобы избавиться от гнили, помидорам нужно усвоить кальций, который есть в почве, а это может произойти только при активном испарении влаги с поверхности листа. Поэтому в теплице должна быть низкая влажность.

Далее обработайте помидоры препаратами кальция, но обязательно только теми, в которых нет азота. Подойдут: «Брексил Кальций», «Хелат Кальций», «Агрис Кальций» и другие.

Разведите по инструкции и опрыскайте по листу нижние ряды листьев.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»