Как быстро избавить томаты от вершинной гнили: проветрить и обработать (только без азота)

Если на ваших томатах в теплице появилась вершинная гниль, то прежде всего хорошо ее проветрите.
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Чтобы избавиться от гнили, помидорам нужно усвоить кальций, который есть в почве, а это может произойти только при активном испарении влаги с поверхности листа. Поэтому в теплице должна быть низкая влажность.
Далее обработайте помидоры препаратами кальция, но обязательно только теми, в которых нет азота. Подойдут: «Брексил Кальций», «Хелат Кальций», «Агрис Кальций» и другие.
Разведите по инструкции и опрыскайте по листу нижние ряды листьев.
Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»