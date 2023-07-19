Противень будет блестеть от этой хитрости с содой: даже старый жир растворится от пузырьков

Нет такой хозяйки, которая бы не сталкивалась с проблемой очищения противня от нагара и старого жира.

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Спасти положение может алюминиевая фольга, которой можно застилать противень перед процессом жарки. Но и она порой подводит, пропуская жидкости на поверхность. Частички пищи неизменно пригорают, и вот тут в ход пойдет сода.

Конечно, нагар можно очистить и обычной содой, но для этого придется приложить много усилий. Поэтому мы рекомендуем провернуть этот трюк с уксусом, который сам все сделает за вас.

Сделайте из соды и воды кашицу, нанесите ее на поверхность противня, далее разбрызгайте сверху столовый уксус. Вы увидите, как пойдет пенка, она-то и выбьет все наслоения за вас.

Когда реакция прекратится, почистите поверхность щеткой (это будет невероятно просто) и смойте все водой. Это легко сделать в душе или ванне.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»