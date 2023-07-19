Просто рассыпаем под корень в июле: помидоры реагируют сразу, где был 1 плод — 3 появляются

В июле огородники должны помочь своим помидорам, которые уже много взяли из почвы. Эта подкормка из трех порошков преобразит растения и повысит урожайность в разы.

Она не только питает почву и дает растениям стимул для роста, но и делает почву мягкой, комфортной для развития культуры, избавляет от целого списка недугов, характерных для помидоров, уничтожает и прогоняет вредителей.

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Соедините по 1 кг жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленной в порошок скорлупы. Разбросайте у корней помидоров и ждите отличный урожай.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»