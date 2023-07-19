Курс доллара сегодня ошарашил даже бывалых: люди решились на крайние меры

Американский доллар накануне 18 июля утратил свои позиции и понизился до 90,9 рубля на торгах Мосбиржи.

Это падение эксперты считали вполне логичным. Ведь уже 21 июля состоится заседание Центробанка России, на котором ожидается оглашение повышенной ключевой ставки до 8,5%.

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Однако кто-то решил поддержать доллар, и утренние торги 19 июля начались с повышения его курса до 91,15 рубля. Впрочем, финансовые аналитики пророчили цифры и больше — вплоть до 100 рублей за доллар на ближайшее время.

Источник: 1prime.ru