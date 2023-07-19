Бородина прислушалась к совету Васильева и прикупила главный наряд этого лета: выглядит стройнее

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в своем телеграме рассказал о главных трендах этого лета, выделив тотал деним.
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Это модное направление очень удобно и функционально. Одинаковый верх и низ визуально вытягивает силуэт и комбинируется без лишних мыслей. Тотал деним, к тому же, не имеет возрастных ограничений и уместен во многих местах.
Ведущая Ксения Бородина – большая модница. Не удивительно, что она прислушалась к совету Александра Васильева и нарядилась в актуальный джинсовый лук, выбрав джинсы клеш и укороченную рубаху.