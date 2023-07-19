До главного момента осталось 2 дня: доллар стал падать в цене — снизится еще больше (цифры)

Американский доллар уже несколько недель стремительно повышался в цене во время торгов на Московской валютной бирже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты считают, что для этого есть множество предпосылок: осложнившаяся геополитическая ситуация и роль России в ней, снижение экспорта на фоне повышения уровня импорта (параллельного), валютные игры спекулянтов. Плюс ко всему рубль долго не получал внешней поддержки. Но, похоже, что ситуация меняется.

На последних торгах доллар стал падать, дойдя до показателя в 90,9 рубля. Не исключено, что инвесторы таким образом отреагировали на приближающееся 21 июля заседание ЦБ РФ.

Ожидается, что во время него регулятор огласит новую ключевую ставку, повысив ее до 8,5% годовых. Это неизменно отразится и на курсе доллара, который должен упасть.

Источник: 1prime.ru