Эти три знака остаются без денег в старости: обратите внимание на список

Стало известно, кто из знаков в старости остается у разбитого корыта.

Оказалось, что Овен бывает расточителен. Если этому знаку понравится что-то в магазине, он не задумывается и обязательно его приобретает. При этом Овен не смотрит на свои финансовые возможности. Такой способ жизни автоматически ведет представителей данного знака к бедности в старости.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Близнецы не могут управлять своими финансами. Они склонны потратить большую часть своей заработной платы сразу же после получения. И поэтому в старости у них есть «пробоины» в финансах.