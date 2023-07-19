«Плохо сказывается на возможности платить»: россиянам рассказали, как нужно гасить кредиты

Стало известно, как правильно брать и отдавать кредит.
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев поделился важной информацией с россиянами.
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«Чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается ваш долг. Но иногда цены растут, а заработная плата остается прежней. Это плохо сказывается на возможности платить», – отметил эксперт в беседе 1prime.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как выгодно продать квартиру.