«Плохо сказывается на возможности платить»: россиянам рассказали, как нужно гасить кредиты

Кредит. Фото: Global Look Press 

Эксперт рассказал, как избежать невыгодных условий по кредитованию.

Стало известно, как правильно брать и отдавать кредит.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев поделился важной информацией с россиянами.

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«Чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается ваш долг. Но иногда цены растут, а заработная плата остается прежней. Это плохо сказывается на возможности платить», – отметил эксперт в беседе 1prime.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как выгодно продать квартиру. 

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