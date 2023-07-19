«Может быть более интенсивной»: на Москву надвигается вторая волна сильных дождей

Ливни. Фото: Global Look Press 

При такой непогоде скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Синоптики предсказали вторую волну сильных дождей в Москве.

Напомним, во вторник, 18 июля, полбе обеда на Москву обрушились сверхинтенсивные ливни. 

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Теперь же синоптики говорят о повторном появлении таких ливней в столице.

«Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая. Основной объем ранее выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток»», – заявили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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