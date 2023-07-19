«Может быть более интенсивной»: на Москву надвигается вторая волна сильных дождей

«Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая. Основной объем ранее выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток»», – заявили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.