«Сразу указать адекватную цену»: так вам удастся продать квартиру наиболее выгодно

Стало известно, как продать квартиру по более дорогой цене.
Риелтор назвала способы побыстрее избавиться от недвижимости и получить приятную сумму.
«Слишком завышенная цена заставит вас потом продать квартиру дешевле», – отметила релтор.
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«Потом собственник начинает снижать цену, но для покупателей это объявление уже примелькалось, и они задаются логичным вопросом: «Что с квартирой не так, если она продается так долго?». Поэтому если сразу указать адекватную цену, продать можно быстрее и выгоднее», – добавила эксперт в беседе с banki.ru.
Напомним, ранее стало известно, что повлияет на невозможность иметь водительские права.