«Сразу указать адекватную цену»: так вам удастся продать квартиру наиболее выгодно

Стало известно, как продать квартиру по более дорогой цене.

Риелтор назвала способы побыстрее избавиться от недвижимости и получить приятную сумму.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Потом собственник начинает снижать цену, но для покупателей это объявление уже примелькалось, и они задаются логичным вопросом: «Что с квартирой не так, если она продается так долго?». Поэтому если сразу указать адекватную цену, продать можно быстрее и выгоднее», – добавила эксперт в беседе с banki.ru.