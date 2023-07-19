Интересный маршрут вместо Турции – отправляйтесь в путешествие по России

Отдых. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на это место.

Стало известно, куда отправиться отдыхать взамен Турции.

Среди российских туристических мест есть достойные для посещения этим летом варианты. Эксперт рекомендовал обратить внимание на Нижний Новгород.

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«Я бы рекомендовал выехать куда-нибудь за Нижний и где-нибудь встать, половить рыбы. Потому что рыбы у нас там валом, и это большое удовольствие для мужчин. И не нужно забывать про центр Нижнего Новгорода», – отметил ведущий программы о путешествиях на Первом Канале Евгений Кривцов.

«Там, где главное здание ярмарки, очень здорово и там можно провести время с удовольствием, походить по магазинам, купить какие-нибудь сувениры. В общем, Нижегородская ярмарка — это тоже очень хорошо», – заявил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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