Интересный маршрут вместо Турции – отправляйтесь в путешествие по России

Стало известно, куда отправиться отдыхать взамен Турции.
Среди российских туристических мест есть достойные для посещения этим летом варианты. Эксперт рекомендовал обратить внимание на Нижний Новгород.
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«Я бы рекомендовал выехать куда-нибудь за Нижний и где-нибудь встать, половить рыбы. Потому что рыбы у нас там валом, и это большое удовольствие для мужчин. И не нужно забывать про центр Нижнего Новгорода», – отметил ведущий программы о путешествиях на Первом Канале Евгений Кривцов.
«Там, где главное здание ярмарки, очень здорово и там можно провести время с удовольствием, походить по магазинам, купить какие-нибудь сувениры. В общем, Нижегородская ярмарка — это тоже очень хорошо», – заявил эксперт в беседе с vnimanie.pro.