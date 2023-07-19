Уклонение от армии повлияет на возможность иметь водительские права

Стало известно, что уклоняющиеся от службы в армии получат ограничения в сфере вождения личного транспорта.

Оказалось, граждане больше не будут получать новые водительские удостоверения или менять уже существующие. Кроме того, уклоняющимся будет запрещено сдавать экзамен.

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Михаил Черников отметил, что у ГИБДД есть интегрированная база данных с Министерством обороны. Это означает, что лица, уклоняющиеся от исполнения требований закона, не смогут уйти от наказания, которое вступило в силу 11 июля. Об этом сообщили в ria.ru.