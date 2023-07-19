Не стоит выходить за них замуж: кто из знаков отличается ленью

Стало известно, кто из мужчин является самым ленивым по знаку зодиака.

Представители знака Водолей обладают большим талантом, но этого недостаточно для достижения успеха. Астрологи предупреждают Водолеев, что из-за лени они рискуют потерять свою семью.

Раки настолько уверены, что им не нужно заниматься уборкой дома, что ни за что не возьмутся за это. Это те мужчины, что предпочитают проводить свободное время перед телевизором на диване.