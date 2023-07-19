«Всегда за его спиной»: кто находится под защитой Энергичного ангела

Стало известно, кто из всех является особо обожаемым среди ангелов.
Считается, что ангел-хранитель играет роль защитника и спасителя в трудных ситуациях.
Согласно высказываниям нумерологов, с помощью своей даты рождения можно определить характеристики, способности и даже пол своего ангела-хранителя.
К слову, если ваша дата рождения приходится на 7-е, 17-е или 27-е число, тогда вы находитесь под защитой Энергичного ангела. Вместе с тем, эксперты предостерегают, что он обладает особенным характером.
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«Он очень предан подопечному, всегда за его спиной. Но если его помощь отвергают, обижается и может «оставить» в воспитательных целях. Конечно же вернется, но надо сильно попросить», – отметили в horoscopes.rambler.ru.