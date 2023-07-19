«Всегда за его спиной»: кто находится под защитой Энергичного ангела

К слову, если ваша дата рождения приходится на 7-е, 17-е или 27-е число, тогда вы находитесь под защитой Энергичного ангела. Вместе с тем, эксперты предостерегают, что он обладает особенным характером.

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