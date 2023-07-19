Опытные домохозяйки используют апельсиновую корку не только во время готовки – совет на миллион

Стало известно, для чего в хозяйстве пригодится апельсиновая корка.

Многим хозяйкам хорошо известно, что апельсиновая кожура широко используется в кулинарии. Но она может быть полезной для других целей. Эксперты поделились способами использования этих отходов.

Один из методов использования апельсиновой кожуры – это очистка разделочной доски от различных запахов. Для этого достаточно взять немного соли и протереть ею доску, используя апельсиновую шкурку. В конце просто нужно смыть остатки.

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Кожура также может быть использована для полировки поверхностей. Для этого ее необходимо поместить в банку, залить уксусом и дать настояться в течение недели. Получившийся продукт можно использовать для обработки различных поверхностей, используя пульверизатор. Об этом рассказали в vnimanie.pro.