Шесть советов по подбору идеальных румян – макияж получится роскошным

Опытнее визажисты рассказали, как правильно пользоваться румянами.
Во-первых, не стоит наносить румяна слишком плотно. Лучше нанести маленькое количество румян, чем переборщить и потом смывать весь макияж.
Во-вторых, следует наносить румяна на так называемые «яблочки». А затем провести кистью вокруг контура лица.
В-третьих, нельзя забывать о растушевке. У румян не должно быть четкой границы. Все должно выглядеть максимально естественно.
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В-четвертых, важно выбирать подходящую вам текстуру. Если у вас жирная кожа, то нужны гелевая текстура или румяна в стике. А для сухой кожи эти текстуры подходят меньше, лучше выбрать кремовые или компактные румяна.
В-пятых, важно подобрать правильную кисть. Она должна быть большой, пушистой, скругленной, с длинными волосками.
В-шестых, важно выбрать свой идеальный оттенок румян. Можно потереть щеки ладонями и выбрать оттенок, наиболее близкий к тону, который приобрела кожа. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.