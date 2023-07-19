Шесть советов по подбору идеальных румян – макияж получится роскошным

Опытнее визажисты рассказали, как правильно пользоваться румянами.

Во-первых, не стоит наносить румяна слишком плотно. Лучше нанести маленькое количество румян, чем переборщить и потом смывать весь макияж.

Во-вторых, следует наносить румяна на так называемые «яблочки». А затем провести кистью вокруг контура лица.

В-третьих, нельзя забывать о растушевке. У румян не должно быть четкой границы. Все должно выглядеть максимально естественно.

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В-четвертых, важно выбирать подходящую вам текстуру. Если у вас жирная кожа, то нужны гелевая текстура или румяна в стике. А для сухой кожи эти текстуры подходят меньше, лучше выбрать кремовые или компактные румяна.